В Башкирии пропала 34-летняя Анастасия Зайцева
С 5 июня местонахождение девушки неизвестно
Фото: соцсети
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Родные и близкие 34-летней Анастасии Зайцевой призывают жителей Башкирии помочь в ее поисках. Девушка пропала три недели назад, 5 июня. Как сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт", Анастасия может находиться где-то между Стерлитамаком и Уфой.
Приметы девушки: рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.
Была одета в светлую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки "Адидас".
Если вы видели Анастасию или предполагаете, где она может находиться, сообщите эту информацию волонтерам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU