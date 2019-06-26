В Башкирии пропала 34-летняя Анастасия Зайцева

СЕГОДНЯ 06:11 2019-06-26T06:14:24+03:00

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Родные и близкие 34-летней Анастасии Зайцевой призывают жителей Башкирии помочь в ее поисках. Девушка пропала три недели назад, 5 июня. Как сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт", Анастасия может находиться где-то между Стерлитамаком и Уфой.

Приметы девушки: рост 170-175 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.

Была одета в светлую футболку, голубые джинсы и белые кроссовки "Адидас".

Если вы видели Анастасию или предполагаете, где она может находиться, сообщите эту информацию волонтерам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU