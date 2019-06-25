«Говорил всем, что уехал на рыбалку»: житель Башкирии застрелил своего брата, а потом заявил о его пропаже

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-25T18:33:23+03:00

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В Башкирии следователи раскрыли причину пропажи 43-летнего жителя Стерлитамакского района: мужчину убил его собственный брат.

Все началось с того, что 17 июня в полицию обратился мужчина и заявил, что его коллега перестал выходить на работу. Полицейские опросили мать, сожительницу и родного брата пропавшего, и те в голос уверяли, что неделю назад мужчина уехал с друзьями на рыбалку, после чего и перестал выходить на связь. Вот только опрошенные друзья заявили, что первый раз слышат о подобных планах, и стало понятно, что история исчезновения мужчины имеет криминальный характер. Более того, выяснилось, что в день своей пропажи мужчина вообще не выходил из своего дома.

- Правоохранителями были повторно допрошены члены семьи мужчины. Благодаря грамотно спланированным допросам родного брата пропавшего, тот сознался в убийстве, - рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Выяснилось, что 10 июня между братьями произошла ссора, и 42-летний мужчина выстрелил из ружья в грудь своего родственника: от полученных ранений тот скончался на месте. Не желая отвечать за содеянное, злоумышленник вывез тело убитого в соседний район, скинул в овраг, присыпав землей. А вернувшись домой, рассказал сожительнице брата, что тот спешно уехал на несколько дней на рыбалку.

В ходе следствия подозреваемый не признал свою вину и заявил, что выстрелил в брата нечаянно, а тело спрятал, потому что испугался.

- В настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Тело потерпевшего обнаружено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU