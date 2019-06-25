2019-06-25T17:53:03+03:00
Общество

В Башкирии разыскивают 72-летнего Зиннура Каюмова

Пожилой мужчина пропал два дня назад
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Башкирии родные и близкие 72-летнего Зиннура Каюмова бьют тревогу: два дня назад, 23 июня, пенсионер вышел из своего дома в селе Субхангулово Туймазинского района, и больше его никто не видел. Опасаясь за жизнь и здоровье близкого человека, родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: голубая футболка-поло с темными вертикальными полосками, серые брюки, черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Башкирии скончался из-за неверно поставленного диагноза
«Говорил всем, что уехал на рыбалку»: житель Башкирии застрелил своего брата, а потом заявил о его пропаже
В брошенной машине кассира из Башкирии нашли запас вещей
В профсоюзе медработников Башкирии прокомментировали скандал с фельдшером скорой помощи
На Телецентре в Уфе перекроют дорогу в день открытия памятника Шайхзаде Бабичу
В Башкирии трое подростков надругались над 13-летней школьницей
В Башкирии выпускники четырех школ сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
Следком Башкирии заинтересовался историей с медиками, которые отказались оказывать первую помощь
Обругавший сотрудника полиции уфимец заплатит штраф
Сервис дистанционной правовой поддержки для предпринимателей – в Интернет-банке «УРАЛСИБ бизнес-online»
В Башкирии запрет на продажу алкоголя могут распространить на другие праздники
«Все кричали и плакали»: перелет из Москвы в Уфу обернулся для пассажиров кошмаром
Банда из Башкирии поставляла опиаты в соседнюю область в колонках
Салават Сагитов избран ректором БГПУ имени Акмуллы
Пропавший в Уфе 17-летний подросток найден мертвым
«Очень тяжело и больно…»: на озере в Башкирии утонул 15-летний подросток
В Уфе водитель снес дорожный знак и сбил двоих пешеходов
Компания «Башэлектросбыт» выставила на продажу долги
В Уфе приостановили движение троллейбусов
Жителя Златоуста расстреляли на озере в Башкирии
Разгул стихии в Башкирии: женщина погибла от удара молнии, с домов и школ сорвало кровлю
На въезде в Уфу обновят буквы с названием города
В Башкирии прекратили поиски 37-летнего Эльмира Галеева, которому угрожали расправой
«Уйдите к чертовой матери!» в Башкирии медики отказались оказывать первую помощь
Помоги ребенку собраться в школу!