В Башкирии разыскивают 72-летнего Зиннура Каюмова
В Башкирии родные и близкие 72-летнего Зиннура Каюмова бьют тревогу: два дня назад, 23 июня, пенсионер вышел из своего дома в селе Субхангулово Туймазинского района, и больше его никто не видел. Опасаясь за жизнь и здоровье близкого человека, родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: голубая футболка-поло с темными вертикальными полосками, серые брюки, черные туфли.
Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU