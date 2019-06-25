В Башкирии разыскивают 72-летнего Зиннура Каюмова

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-25T17:53:03+03:00

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В Башкирии родные и близкие 72-летнего Зиннура Каюмова бьют тревогу: два дня назад, 23 июня, пенсионер вышел из своего дома в селе Субхангулово Туймазинского района, и больше его никто не видел. Опасаясь за жизнь и здоровье близкого человека, родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: голубая футболка-поло с темными вертикальными полосками, серые брюки, черные туфли.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU