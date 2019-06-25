В Башкирии трое подростков надругались над 13-летней школьницей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-25T15:51:00+03:00

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Вечером 23 июня в Салавате трое подростков напали на 13-летнюю девочку и надругались над ней. В полицию обратилась мама школьницы.

Как сообщили в Следственном комитете по республике, двум нападавшим было 14 лет, а одному – 16. Сейчас в отношении них заведено дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

С подростками проводятся следственные мероприятия. Сыщики пытаются выяснить, при каких обстоятельствах было совершено преступление и каков был мотив.

- Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, - добавили в Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU