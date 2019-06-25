2019-06-25T16:51:02+03:00
Общество

В профсоюзе медработников Башкирии прокомментировали случай с фельдшером скорой помощи

Сотрудники организации пытаются установить личность медика
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В пресс-службе профсоюза работников здравоохранения Башкирии прокомментировали инцидент с фельдшером "неотложки", отказавшейся оказать первую помощь. В организации пояснили, что для объективной оценки ситуации они хотели бы пообщаться с пассажирами скорой, заснятой на видео. В данный момент они ищут учреждение, за которым закреплен автомобиль, а также сотрудницу скорой.

- В этой записи есть некоторые странности - и что девушка изначально снимала все происходящее на телефон, и реакция медработника. Для полной и объективной картины произошедшего пока недостаточно информации, - пояснили в профсоюзе.

Напомним, неприятный инцидент произошел в поселке Булгаково. Мужчине стало плохо, и прохожие подошли к стоявшей поблизости карете скорой, чтобы попросить о помощи. Однако сидевшая в машине женщина в белом халате выходить наотрез отказалась. Эпизодом уже заинтересовался региональный следком.

В Башкирии медики отказались оказать первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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