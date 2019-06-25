2019-06-25T14:57:59+03:00
Общество

Следком Башкирии заинтересовался историей с медиками, которые отказались оказывать первую помощь

Сыщики организовали доследственную проверку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Следком Башкирии проверит факт неоказания медицинской помощи работниками «скорой» в поселке Булгаково.

Инцидент, напомним, случился на днях. Мужчине внезапно стало плохо, и неравнодушные граждане обратились к фельдшеру стоявшей рядом «неотложки» с просьбой оказать тому первую помощь. Однако женщина в белом халате отказалась, сославшись на то, что не имеет на это права, а потом в грубой форме посоветовала гражданам оставить ее в покое.

- По данному факту Уфимским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировали ситуацию в региональном Следкоме.

В Башкирии медики отказались оказать первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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