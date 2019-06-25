В Башкирии запрет на продажу алкоголя могут распространить на другие праздники
Об этом упомянул председатель Госсобрания республики
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подвел итоги "трезвых" сабантуев в регионе.
По его словам, праздники прошли с размахом несмотря ограничения в продаже спиртного. Спикер отметил, что безалкогольные праздники даже оказались более безопасными, так как неприятных происшествий в эти дни практически не было.
- Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий, например, на те же дни городов и сел, - заявил Толкачев.
День города Уфы, к слову, в этом году уже выдался "трезвым", так как праздновался, как сабантуй.
ИСТОЧНИК KP.RU