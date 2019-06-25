В Башкирии запрет на продажу алкоголя могут распространить на другие праздники

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-25T14:06:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подвел итоги "трезвых" сабантуев в регионе.

По его словам, праздники прошли с размахом несмотря ограничения в продаже спиртного. Спикер отметил, что безалкогольные праздники даже оказались более безопасными, так как неприятных происшествий в эти дни практически не было.

- Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий, например, на те же дни городов и сел, - заявил Толкачев.

День города Уфы, к слову, в этом году уже выдался "трезвым", так как праздновался, как сабантуй.

ИСТОЧНИК KP.RU