2019-06-25T14:06:57+03:00
Общество

В Башкирии запрет на продажу алкоголя могут распространить на другие праздники

Об этом упомянул председатель Госсобрания республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев подвел итоги "трезвых" сабантуев в регионе.

По его словам, праздники прошли с размахом несмотря ограничения в продаже спиртного. Спикер отметил, что безалкогольные праздники даже оказались более безопасными, так как неприятных происшествий в эти дни практически не было.

- Возможно, подумаем о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий, например, на те же дни городов и сел, - заявил Толкачев.

День города Уфы, к слову, в этом году уже выдался "трезвым", так как праздновался, как сабантуй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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