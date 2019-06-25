2019-06-25T13:53:56+03:00
Происшествия

«Все кричали и плакали»: перелет из Москвы в Уфу обернулся для пассажиров кошмаром

Люди думали, что самолет разобьется
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рядовой перелет из Москвы в Уфу добавил пассажирам авиарейса седых волос. Для делегата Всемирного курултая башкир Нурии Кайпайнен неприятности начались еще в столичном «Шереметьево».

Сначала ее посадили в самолет до башкирской столицы, но спустя час судно решили поменять, и всех пассажиров отправили гулять по аэропорту три часа. Когда наконец около 5 часов вечера воздушное судно вылетело в Уфу, пассажиров ждал настоящий кошмар. В небе над Поволжьем бушевала непогода, самолет трясло и бросало из стороны в сторону.

- Все кричали и плакали. Мы думали, что разобьемся. На всех не хватило валерьянки, – рассказала Нурия порталу UfacityNews.ru.

В самолете началась настоящая паника. Из-за грозы борту пришлось совершить вынужденную посадку в екатеринбургском «Кольцово». Лететь оттуда в Уфу девушка не решилась – слишком стрессовым выдался первый перелет. До столицы Башкирии она предпочла доехать на поезде за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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