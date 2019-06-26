В Башкирии во время отпуска ранили солдата-контрактника

СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-26T08:26:25+03:00

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В минувшее воскресенье, 23 июня, в центральную больницу Илишевского района обратились двое мужчин. У 23-летнего парня из деревни Шаметово, солдата-контрактника, находившегося в отпуске, было диагностировано проникающее ранение в живот, пострадали печень и желудок. Его 25-летнему приятелю повезло чуть больше, у него обнаружили колотую рану бедра.

Стражи порядка, узнавшие о произошедшем, стали искать того, кто нанес мужчинам эти травмы. Им оказался 28-летний житель деревни Князь-Елга. Как рассказал «Комсомольской правде Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, все трое отдыхали ночью на берегу местного пруда. Посиделки сопровождались возлияниями. Внезапно после очередного стакана между мужчинами вспыхнула ссора, приведшая двух из них на больничную койку.

Виновника произошедшего доставили в отделение полиции. В тот момент он был еще пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU