Пропавший в Уфе 17-летний подросток найден мертвым

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-25T11:36:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе завершились поиски 17-летнего подростка, который 21 июня отправился с друзьями на пляж Солнечный, чтобы искупаться в реке Белой, и пропал.

Очевидцы изначально предположили, что юноша скорее всего утонул, а сегодня волонтеры отряда "Лиза Алерт" сообщили, что найдено его тело.

Парень, напомним, отдыхал на реке в компании примерно шести человек. Трое ребят, в том числе пропавший, плавали. Исчезновение подростка друзья заметили лишь, когда вышли на берег.

- У них случился шок. Все бросились искать парня, обратились к спасателям, но так и не нашли, - рассказывает уфимка, которая тоже находилась в этот момент на пляже.

Его тело обнаружили лишь спустя четыре дня.

"Комсомольская правда - Уфа" приносит соболезнования родным и близким погибшего юноши.

ИСТОЧНИК KP.RU