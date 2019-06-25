В Башкирии выпускники четырех школ сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
Всего экзамен по этому предмету писали более 6000 школьников
Выпускница и золотая медалистка уфимского лицея №161 сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
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Стали известны итоги госэкзамена по обществознанию. Традиционно этот предмет является самым популярным у учащихся среди предметов по выбору. В Башкирии его сдавали 6444 выпускника.
Максимальные 100 баллов получили учащиеся четырех школ: лицея №161 города Уфы, школы №18 города Салавата, гимназии №2 Стерлитамака и средней общеобразовательной школы в селе Дмитриевка Уфимского района.
Как сообщает пресс-служба Демского района Уфы, единственной стобалльницей из Уфы стала золотая медалистка местного лицея Яна Луценко.
ИСТОЧНИК KP.RU