2019-06-25T15:26:47+03:00
Общество

В Башкирии выпускники четырех школ сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов

Всего экзамен по этому предмету писали более 6000 школьников
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Выпускница и золотая медалистка уфимского лицея №161 сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 балловВыпускница и золотая медалистка уфимского лицея №161 сдала ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов
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Стали известны итоги госэкзамена по обществознанию. Традиционно этот предмет является самым популярным у учащихся среди предметов по выбору. В Башкирии его сдавали 6444 выпускника.

Максимальные 100 баллов получили учащиеся четырех школ: лицея №161 города Уфы, школы №18 города Салавата, гимназии №2 Стерлитамака и средней общеобразовательной школы в селе Дмитриевка Уфимского района.

Как сообщает пресс-служба Демского района Уфы, единственной стобалльницей из Уфы стала золотая медалистка местного лицея Яна Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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