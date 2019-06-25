«Очень тяжело и больно…»: на озере в Башкирии утонул 15-летний подросток

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-25T11:36:40+03:00

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Очередная трагедия произошла вчера, 24 июня, на озере Апаиш в Агидели. Около 9 часов утра трое подростков решили искупаться в водоеме. Двое мальчиков поплавали и вернулись на берег, а вот третий – 15-летний Ильнар С. – так и не вынырнул.

- Погибший извлечен из воды очевидцами. Расследованием происшествия занимается полиция, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Местные жители шокированы случившимся, ведь, явись подростки на озеро на час позже, например, в 10 утра, трагедии можно было бы избежать. Именно с 10 на озере начинают дежурить спасатели. Некоторые даже предложили пересмотреть график их дежурства, чтобы такое больше не повторилось.

По словам отдыхавших, на озере очень много водорослей, в них, возможно, и запутался подросток.

- Соболезнования... очень тяжело и больно...никакими словами не унять боль родителей, - выражают соболезнования близкие семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU