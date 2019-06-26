В уфимском амфитеатре появился скалодром
Сооружение установили к Международным детским играм
Фото: администрация Уфы
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В этнопарке «Ватан» за Конгресс-холлом появился скалодром. Как рассказали в администрации города, сооружение представляет собой стену с двумя участками по 15 и 16 метров высотой. Один - для скоростного восхождения, а другой рассчитан на любителей сложных подъемов.
Искусственная скала предназначена в первую очередь для соревнований по скалолазанию, которые пройдут в Уфе в рамках 53-летних Международных детских игр. Столица Башкирии примет их с 9 по 14 июля. Среди участников МДИ будут ребята из Австралии, Канады, США, КНР, Мексики, Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU