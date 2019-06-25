В Уфе приостановили движение троллейбусов
Целые сутки не будут курсировать три маршрута
Фото: мэрия Уфы
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На улице Бакалинской в Уфе сегодня запланированы работы по укладке верхнего слоя асфальта. В связи с этим с 9 утра до полуночи участок улицы от Менделеева до Степана Кувыкина будет частично перекрываться. Из-за ремонта три троллейбусных маршрута не смогут курсировать по городу.
Речь идет о троллейбусах №13 «Мкр. Белореченский - Колхозный рынок», №16 «Мкр. Белореченский - Театр кукол» и №21 «Мкр. Белореченский - Центральный рынок».
Городские службы просят людей проявить понимание и терпение, а также внимательно следовать указаниям дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU