2019-06-25T14:50:30+03:00
Общество

Обругавший сотрудника полиции уфимец заплатит штраф

С него взыщут 5 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Пять тысяч рублей заплатит 36-летний житель Уфы за оскорбление полицейского. В ту ночь мужчина был пьян, и инспектор ДПС решил доставить его в отделение. Это сильно разозлило уфимца, он нецензурно обругал стража порядка при исполнении, не преминув посетовать в непечатных выражениях на то, что его доставили в опорный пункт полиции.

- В последующем сотрудник полиции обратился в районный суд с иском о защите чести и достоинства деловой репутации, - пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Суд согласился, что имело место оскорбление представителя власти. С любителя побраниться решили взыскать 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного полицейскому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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