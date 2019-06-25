Салават Сагитов избран ректором БГПУ имени Акмуллы
Следующие пять лет ректором педуниверситета в Башкирии будет Салават Сагитов. Его кандидатуру утвердили накануне, 24 июня, на конференции научно-педагогических работников.
Прежде Сагитов семь лет занимал должность вице-премьера правительства республики, а также с 2018 года руководил вузом в качестве врио. Он занял этот пост, когда бывший руководитель вуза Раиль Асадуллин стал председателем комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту в парламенте Башкирии.
В пресс-службе БГПУ им. Акмуллы сообщили, что кроме Сагитова на должность ректора университета претендовали проректор по научной и инновационной деятельности Илья Кудинов и директор Института исторического и правового образования Алексей Кортунов.
ИСТОЧНИК KP.RU