2019-06-25T08:31:24+03:00
Общество

На въезде в Уфу обновят буквы с названием города

Их изменят к Международным детским играм
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Буквы, составляющие слово "Уфа" на въезде в город, обновят. Их лицевую часть решили переделать к Международным детским играм, которые пройдут в столице Башкирии с 9 по 14 июля. Обновленные конструкции будут содержать логотипы МДИ-2019.

Русские и английские буквы рабочие должны были демонтировать еще вчера, сегодня - очередь башкирских букв. Управиться с задачей городские службы намерены в течение двух дней.

Напомним, что конструкции с названием города украшают трассу Уфа-Аэропорт уже пять лет и периодически их приводят в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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