В Башкирии прекратили поиски 37-летнего Эльмира Галеева, которому угрожали расправой

СЕГОДНЯ 08:07 2019-06-25T08:10:41+03:00

Мужчина не давал о себе знать с 8 июня

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В Стерлитамаке прекращены поиски 37-летнего Эльмира Галеева, которого искали почти три недели. К счастью, мужчину отыскали живым и здоровым. Об этом сообщила сестра Эльмира.

- Несколько человек позвонили, сказали, что он в Стерлитамаке. Вот тут и нашли, - сказала девушка.

Где все это время находился мужчина и почему не предупредил родных, неизвестно. Напомним, он перестал выходить на связь с 8 июня. Родственники обеспокоились, потому что в последнее время ему угрожали расправой и обещали, что живым он домой не вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU