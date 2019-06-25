На Телецентре в Уфе перекроют дорогу в день открытия памятника Шайхзаде Бабичу
В ближайшую пятницу, 28 июня, дороги близ Телецентра в Уфе будут перекрыты. Это связано с открытием памятника поэту Шайхзаде Бабичу. Его, напомним, после долгих споров решили установить на склоне перед зданием Телецентра.
Ближайшие улицы – Заки Валиди и Гафури – будут закрыты на два с половиной часа. С 11.30 до 14.00 движение ограничат на участке улицы Валиди от Аксакова до Гафури и на участке улицы Гафури от Пушкина до Валиди.
На время мероприятия общественный транспорт пустят в объезд.
Отметим, что эскиз памятника Бабичу разработал скульптор Андрей Ковальчук. Именно он создал памятник Мустаю Кариму, который украшает сейчас площадь перед Домом профсоюзов.
ИСТОЧНИК KP.RU