На Телецентре в Уфе перекроют дорогу в день открытия памятника Шайхзаде Бабичу

СЕГОДНЯ 15:57 2019-06-25T15:57:24+03:00

Комиссия долго выбирала место для памятника, но остановилась на площади в центре города

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В ближайшую пятницу, 28 июня, дороги близ Телецентра в Уфе будут перекрыты. Это связано с открытием памятника поэту Шайхзаде Бабичу. Его, напомним, после долгих споров решили установить на склоне перед зданием Телецентра.

Ближайшие улицы – Заки Валиди и Гафури – будут закрыты на два с половиной часа. С 11.30 до 14.00 движение ограничат на участке улицы Валиди от Аксакова до Гафури и на участке улицы Гафури от Пушкина до Валиди.

На время мероприятия общественный транспорт пустят в объезд.

Отметим, что эскиз памятника Бабичу разработал скульптор Андрей Ковальчук. Именно он создал памятник Мустаю Кариму, который украшает сейчас площадь перед Домом профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU