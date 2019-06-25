2019-06-25T07:14:45+03:00
Общество

«С ним обещали расправиться»: в Башкирии пропал 37-летний Эльмир Галеев

Мужчина получал угрозы от бывшего мужа своей подруги
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают пропавшего Эльмира ГалееваВ Башкирии разыскивают пропавшего Эльмира Галеева
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В Башкирии разыскивают пропавшего без вести 37-летнего Эльмира Галеева.

Известно, что мужчина перестал выходить на связь с родными и близкими еще 7 июня. Накануне житель села Стерлебашево рассказал своему товарищу, что столкнулся с серьезными неприятностями. Дело в том, что ему пришло сообщение от бывшего мужа его девушки.

- С ним обещали расправиться. Дословно – «живым домой не вернешься», - пишет брат пропавшего.

Сам Эльмир рассказал, что в день пропажи собирался уехать в Стерлитамак.

Если вы узнали этого мужчину, пожалуйста, перезвоните по телефону 8-917-790-78-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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