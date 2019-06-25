В Башкирии разбилась женщина за рулем «Daewoo Matiz»

СЕГОДНЯ 06:40 2019-06-25T06:40:08+03:00

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В Башкирии погибла 48-летняя женщина за рулем «Daewoo Matiz».

По данным ГИБДД республики, авария произошла в Чишминском районе Башкирии на 1 километре дороги Чишмы-Сафарово. По неизвестным пока причинам 48-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и слетела с дороги. После этого автомобиль выбросило прямо на опору линии электропередачи. К сожалению, водитель погибла на месте.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все причины смертельной аварии.

Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали 10 аварий, в которых погиб один человек и еще 13 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU