В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
На территории Башкирии 25 июня объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
По данным МЧС республики, скорость порывов ветра в некоторых районах Башкирии может усилиться до опасных 15-20 метров в секунду. Также в республике возможны дожди, грозы и град. Поэтому в аварийном ведомстве решили предупредить жителей региона об опасности.
Спасатели напомнили, что во время сильного ветра нельзя прятаться под неустойчивыми конструкциями, линями электропередач и деревьями. Выходя из дома, обязательно плотно закрывайте все окна и двери. В период штормового предупреждения лучше отказаться от дальних прогулок и поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU