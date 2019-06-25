В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-25T06:22:32+03:00

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На территории Башкирии 25 июня объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, скорость порывов ветра в некоторых районах Башкирии может усилиться до опасных 15-20 метров в секунду. Также в республике возможны дожди, грозы и град. Поэтому в аварийном ведомстве решили предупредить жителей региона об опасности.

Спасатели напомнили, что во время сильного ветра нельзя прятаться под неустойчивыми конструкциями, линями электропередач и деревьями. Выходя из дома, обязательно плотно закрывайте все окна и двери. В период штормового предупреждения лучше отказаться от дальних прогулок и поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU