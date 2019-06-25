2019-06-25T06:12:54+03:00
Общество

На оживленном участке дороги в Уфе построили эстакаду

Работы проводили в выходной день
Рустем АХУНОВ
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В Уфе построили новую эстакаду для труб тепломагистралиВ Уфе построили новую эстакаду для труб тепломагистрали
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Рабочие смонтировали новую эстакаду для труб тепломагистрали в Уфе на Индустриальном шоссе.

Как сообщили в городской администрации, технические работы проводили силами компании БашРТС. Стройка началась в минувшую субботу, 22 июня, дабы минимизировать загруженность движения по оживленному Индустриальному шоссе в будний день.

Работы проводились для того, чтобы увеличить пропускную способность труб, отходящих от уфимской ТЭЦ-2.

Также в администрации сообщали, что из-за ремонта участок шоссе также будет перекрыт 29 и 30 июня. Но работы удалось завершить в ранний срок, поэтому неудобства для жителей северной части города в эти дни не возникнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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