На оживленном участке дороги в Уфе построили эстакаду

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-25T06:12:54+03:00

В Уфе построили новую эстакаду для труб тепломагистрали

Работы проводили в выходной день

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Рабочие смонтировали новую эстакаду для труб тепломагистрали в Уфе на Индустриальном шоссе.

Как сообщили в городской администрации, технические работы проводили силами компании БашРТС. Стройка началась в минувшую субботу, 22 июня, дабы минимизировать загруженность движения по оживленному Индустриальному шоссе в будний день.

Работы проводились для того, чтобы увеличить пропускную способность труб, отходящих от уфимской ТЭЦ-2.

Также в администрации сообщали, что из-за ремонта участок шоссе также будет перекрыт 29 и 30 июня. Но работы удалось завершить в ранний срок, поэтому неудобства для жителей северной части города в эти дни не возникнут.

ИСТОЧНИК KP.RU