На оживленном участке дороги в Уфе построили эстакаду
Рабочие смонтировали новую эстакаду для труб тепломагистрали в Уфе на Индустриальном шоссе.
Как сообщили в городской администрации, технические работы проводили силами компании БашРТС. Стройка началась в минувшую субботу, 22 июня, дабы минимизировать загруженность движения по оживленному Индустриальному шоссе в будний день.
Работы проводились для того, чтобы увеличить пропускную способность труб, отходящих от уфимской ТЭЦ-2.
Также в администрации сообщали, что из-за ремонта участок шоссе также будет перекрыт 29 и 30 июня. Но работы удалось завершить в ранний срок, поэтому неудобства для жителей северной части города в эти дни не возникнут.
ИСТОЧНИК KP.RU