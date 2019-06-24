2019-06-24T18:49:41+03:00
Политика

В Башкирии в День молодежи запретят продажу алкоголя

В этот день власти республики полностью запретили продажу спиртного
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Роман ИгнатьевФото: Роман ИгнатьевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В предстоящий четверг, 27 июня, вся республика будет отмечать День молодежи. В этот день башкирские власти запретили продажу спиртного в розничных магазинах. Это уже не первый запрет на торговлю алкоголем в праздничный день.

Напомним, ранее депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии приняли региональный закон, согласно которому, в некоторые дни на территории республики запрещено торговать алкоголем. Так, продажа спиртного запрещена в дни проведения сабантуев, в День молодежи и в День знаний, который по традиции отмечается 1 сентября.

Кроме того, в этом году спиртное не продавали в дни проведения последнего звонка – 23 и 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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