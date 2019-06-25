В магазинах Башкирии натуральная молочная продукция займет отдельные полки

СЕГОДНЯ 06:01 2019-06-25T06:01:40+03:00

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии начальник управления ветеринарии Азат Зиганшин рассказал о новых правилах размещения натуральной молочной продукции. Она будет находиться отдельно от продуктов с заменителем молочных жиров. Нововведение, которое вступит в силу 1 июля, поможет покупателям четко разграничивать товары.

Чиновник также доложил о внедрении информационной системы «Меркурий», которая позволит автоматизировать, вести учет и контроль качества продукции. Электронные документы должны оформлять все организации, занимающиеся реализацией животноводческой продукции: от производства до непосредственной продажи. С 1 июля необходимо проводить сертификацию молочной и консервированной продукции, кроме питьевого молока, «кисломолочки» и мороженого. Данные категории товаров будут включены в систему с 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU