В Башкирии транспортные карты «Алга» появились в продаже
В Башкирии с 24 июня в продаже появились единые транспортные карты «Алга» для безналичной оплаты проезда. Об этом рассказали в пресс-центре Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству.
Сейчас карту можно купить в киосках «Уфа-печать». В ближайшее время её завезут в магазины сетей «Альдо» и «Башспирт», а также в пункты пополнения Башавтотранса и аптеки «Башфармации». Стоимость «Алга» составляет 50 рублей. Пока карты продаются только в столице республики. После покупки на балансе не будет средств – карточку нужно будет пополнить онлайн или на крупных остановочных пунктах.
Пользоваться картой можно будет до тех пор, пока она не придет в негодность. Переход на безналичную оплату проезда в автобусах вступит в активную фазу с 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU