В Башкирии транспортные карты «Алга» появились в продаже

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-24T18:05:46+03:00

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В Башкирии с 24 июня в продаже появились единые транспортные карты «Алга» для безналичной оплаты проезда. Об этом рассказали в пресс-центре Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству.

Сейчас карту можно купить в киосках «Уфа-печать». В ближайшее время её завезут в магазины сетей «Альдо» и «Башспирт», а также в пункты пополнения Башавтотранса и аптеки «Башфармации». Стоимость «Алга» составляет 50 рублей. Пока карты продаются только в столице республики. После покупки на балансе не будет средств – карточку нужно будет пополнить онлайн или на крупных остановочных пунктах.

Пользоваться картой можно будет до тех пор, пока она не придет в негодность. Переход на безналичную оплату проезда в автобусах вступит в активную фазу с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU