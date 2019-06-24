«Глаза у него были дикие»: подробности резни в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-24T14:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Внук убитых в башкирском селе Ибрагимово пенсионеров рассказал, что происходило в злополучный вечер.

Напомним, вчера в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района неадекватный мужчина зарезал троих человек: свою 55-летнюю сестру, 76-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Остановить безумца смогли только полицейские.

После предупредительного выстрела одному из правоохранителей пришлось обездвижить подозреваемого, прострелив ему ногу. Нападавший мужчина скончался от кровопотери. Позже выяснилось, что он состоял на учете в психиатрической больнице.

Внук погибших пенсионеров встретился с убийцей после того как тот расправился со своими жертвами.

– Я его отвлекал, чтобы на других он не бросался. Страшно вспоминать, каким он выбежал со двора – вон ведь, даже забор деревянный силой выломал. Глаза у него были дикие, квадратные. Парень также вспоминает, что практически голый безумец был весь в крове, в руках у него блестел большой кухонный нож, - объяснил молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU