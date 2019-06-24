В Башкирии объявили штормовое предупреждение
Прогнозируются грозы и шквалистый ветер
В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра
Изменить размер текста:
Не успели жители Башкирии насладиться жаркой погодой в свои выходные, как выяснилось, что на республику надвигается северный ветер. В МЧС объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений.
По данным аварийного ведомства, в период с 24 на 25 июня на территории республики прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются ливни, не исключен град.
В МЧС по Башкирии также предупредили, что на отдельных участках автодорог из-за перепада температур возможно ухудшение видимости.
ИСТОЧНИК KP.RU