2019-06-24T13:33:54+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

Прогнозируются грозы и шквалистый ветер
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ожидается шквалистое усиление ветраВ Башкирии ожидается шквалистое усиление ветра
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Не успели жители Башкирии насладиться жаркой погодой в свои выходные, как выяснилось, что на республику надвигается северный ветер. В МЧС объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений.

По данным аварийного ведомства, в период с 24 на 25 июня на территории республики прогнозируются грозы и шквалистое усиление ветра до 18 метров в секунду. В отдельных районах ожидаются ливни, не исключен град.

В МЧС по Башкирии также предупредили, что на отдельных участках автодорог из-за перепада температур возможно ухудшение видимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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