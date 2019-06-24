В Башкирии на 5-летнего ребенка упало дерево

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-24T13:10:02+03:00

Мальчика попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой

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20 июня под Нефтекамском в селе Николо-Березовка на мальчика упало дерево. На улице Нефтяников 5-летнего ребенка буквально придавило сухостоем. Вероятно, высохший ствол какое-то время находился на грани падения. В результате происшествия пострадавшего положили в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

Мать ребенка винит в случившемся местных коммунальщиков.

– По вине коммунальной службы и ТСЖ мой сын попал в больницу, – написала женщина в городском сообществе «Вконтакте».

Она также добавила, что на следующий день дерево оперативно убрали.

После инцидента дерево убрали

ИСТОЧНИК KP.RU