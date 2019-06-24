«Были сильно напуганы»: в Башкирии потерялась туристка из Челябинска с ребенком

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-24T12:13:13+03:00

В Башкирии пропали туристы из Челябинской области Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Башкирии потерялась туристка с ребенком из Челябинской области.

Как сообщает портал 74.ru, неприятная история произошла во время туристического похода на хребет Нурали, что в Учалинском районе Башкирии на минувших выходных.

В один момент женщина с ребенком отстала от общей группы туристов. Организаторы экскурсии испугались и отправили остальных туристов домой. Найти пропавших удалось лишь к 9 часам вечера.

- Они были сильно напуганы. Инструктора, допустившую опасную инструкцию уволят,- сообщили журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU