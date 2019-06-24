2019-06-24T11:54:59+03:00
Происшествия

В Адвокатской палате Башкирии произошла драка

Обсуждение президента организации переросло в массовую потасовку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На сцену поднялись несколько человекНа сцену поднялись несколько человек
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Сегодня, 24 июня, на конференции Адвокатской палаты в Башкирии произошла потасовка. Темой заседания был вопрос о доверии президенту организации Булату Юмадилову.

Один из оппонентов председателя Александр Войцех поднялся на трибуну и попросил слово, однако его попросту оттолкнули. По всей видимости, адвоката пытались стащить сторонники Юмадилова. На сцену вышли несколько человек, и завязалась потасовка. Видео опубликовали присутствующие на заседании журналисты.

После того как участники выпустили пар, заседание продолжилось в штатном режиме.

Башкирские адвокаты подрались на конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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