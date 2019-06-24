2019-06-24T11:21:11+03:00
Происшествия

Появилось видео с места резни в Башкирии, где безумец убил трех человек

В следственном комитете также рассказали о подробностях страшного инцидента
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Убийцу смогли остановить только полицейскиеУбийцу смогли остановить только полицейские
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Следственный комитет Башкирии обнародовал видео с места происшествия в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района, где мужчина зарезал трех человек. Напомни, жуткий случай произошел вчера вечером, 23 июня.

Подозреваемый нанёс своей 55-летней сестре ножевые ранения, от которых она практически сразу скончалась. После этого обезумевший местный житель зарезал 78-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Его пытались остановить двое мужчин, но на них он также напал с холодным оружием. Один отделался легкими повреждениями, второго пришлось госпитализировать.

Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали, чтобы подозреваемый бросил оружие, однако он направился прямо на правоохранителей с ножом. После предупредительного выстрела в воздух страж порядка был вынужден выстрелить в ногу подозреваемого. При оказании медпомощи убийца скончался от кровопотери.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Стоит также отметить, что мужчина страдал от серьёзных проблем с психикой.

Тройное убийство в Кармаскалинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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