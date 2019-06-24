Появилось видео с места резни в Башкирии, где безумец убил трех человек
Следственный комитет Башкирии обнародовал видео с места происшествия в деревне Ибрагимово Кармаскалинского района, где мужчина зарезал трех человек. Напомни, жуткий случай произошел вчера вечером, 23 июня.
Подозреваемый нанёс своей 55-летней сестре ножевые ранения, от которых она практически сразу скончалась. После этого обезумевший местный житель зарезал 78-летнего мужчину и 76-летнюю женщину. Его пытались остановить двое мужчин, но на них он также напал с холодным оружием. Один отделался легкими повреждениями, второго пришлось госпитализировать.
Прибывшие на место происшествия полицейские потребовали, чтобы подозреваемый бросил оружие, однако он направился прямо на правоохранителей с ножом. После предупредительного выстрела в воздух страж порядка был вынужден выстрелить в ногу подозреваемого. При оказании медпомощи убийца скончался от кровопотери.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Стоит также отметить, что мужчина страдал от серьёзных проблем с психикой.
Тройное убийство в Кармаскалинском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU