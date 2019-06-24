«Это нормально!»: уфимки рассказали, как относятся к сексу на первом свидании

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-24T17:44:09+03:00

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Уфимский видеоблогер Глеб Вдовин решил провести необычный опрос среди жительниц башкирской столицы. Вооружившись видеокамерой, он отправился в один из торговых центров и стал расспрашивать проходивших мимо девушек: как они относятся к сексу на первом свидании. Мнения уфимок на этот счет разделились.

Более половины опрошенных посетительниц торгового центра заявили, что для них секс на первом свидании – категорически не приемлем. Назвать же сроки общения с партнером, после которых можно вступить в интимную близость, девушки затруднились.

- Ужас какой. Мне кажется, так необдуманные люди поступают, - заявила в ответ на вопрос блогеру одна из участниц опроса. – Заразы сейчас полно, нужно в первую очередь думать о своей безопасности. К тому же, в течение месяца или двух человек о себе ничего не расскажет, нужно больше времени - подчеркнула девушка.

Не все уфимские красавицы согласились с этим утверждением. Некоторые посчитали, что секс на первом свидании - это нормально.

ИСТОЧНИК KP.RU