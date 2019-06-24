Радий Хабиров поучаствует в заседании Госсовета

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-24T10:32:49+03:00

Руководство Башкирии расскажет о развитии транспортной инфраструктуры во время заседания Госсовета

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26 июня руководство Башкирии во время Госсовета доложит информацию о состоянии транспортной системы республики.

О грядущем мероприятии рассказал во время оперативного совещания врио главы Башкирии Радий Хабиров. Заявление он сделал после отчета главы госкомтранса Башкирии Тимура Мухаметьянова.

- Имейте в виду, 26 июня состоится Госсовет под председательством Президента страны. Поэтому нам тоже надо понимать, о чем там пойдет разговор, - кратко объяснил Хабиров.

Судя по всему, тематика Госсовета будет так или иначе связана с обсуждением транспортной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU