В Башкирии пьяный водитель вылетел с трассы: пострадала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-24T17:33:53+03:00

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Накануне днем в Чекмагушевском районе произошло серьезное ДТП. На 86 километре автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 47-летний уфимец на «ВАЗ» 14-й модели не справился с управлением и вылетел в кювет. После съезда с трассы отечественная легковушка опрокинулась и загорелась.

В результате происшествия травмы получила 80-летняя женщина. Ей потребовалась экстренная госпитализация. Как стало известно позже, водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

– За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано одиннадцать ДТП, в которых пострадали одиннадцать человек, – рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU