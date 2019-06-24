В Уфе родные ищут 43-летнего Сергея Лаврентьева

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-24T17:04:09+03:00

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В Уфе без вести пропал 43-летний Сергей Лаврентьев. 10 июня текущего года в 8 утра он уехал на работу из Иглино с остановки Мясокомбинат в Уфу и не вернулся. До сих пор о нем нет никакой информации. С собой мужчина взял лодку и снасти.

Жена Сергея просит о помощи. Если вам известна какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом по телефону 89174763730 (Светлана).

Приметы пропавшего: волосы темные, с сединой, глаза карие.

Одежда: синие джины, черная куртка, темно-синяя футболка, классические кроссовки со шнурками.

ИСТОЧНИК KP.RU