В Уфе родные ищут 43-летнего Сергея Лаврентьева
Мужчина уехал на работу и пропал
Мужчина пропал, уехав на работу
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В Уфе без вести пропал 43-летний Сергей Лаврентьев. 10 июня текущего года в 8 утра он уехал на работу из Иглино с остановки Мясокомбинат в Уфу и не вернулся. До сих пор о нем нет никакой информации. С собой мужчина взял лодку и снасти.
Жена Сергея просит о помощи. Если вам известна какая-либо информация о его местонахождении, сообщите об этом по телефону 89174763730 (Светлана).
Приметы пропавшего: волосы темные, с сединой, глаза карие.
Одежда: синие джины, черная куртка, темно-синяя футболка, классические кроссовки со шнурками.
ИСТОЧНИК KP.RU