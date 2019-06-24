В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Хисамовой

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-24T09:45:35+03:00

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В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей накануне Гузель Хисамовой.

Напомним, что сообщение о поисках женщины появилось в интернете в прошлое воскресенье, 23 июня. Было известно, что 14 июня 33-летняя женщина вышла из квартиры в Стерлитамаке по улице Нагуманова и перестала выходить на связь с близкими с 14 июня. С тех пор близкие не знали, где может находиться Гузель.

К счастью, сегодня стало известно, что Гузель Хисамову нашли живой и здоровой. Волонтеры-поисковики не стали рассказывать, где все это время пропадала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU