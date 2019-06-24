2019-06-24T09:45:35+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Хисамовой

Женщину нашли живой
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии прекратили поиски пропавшей Гузель ХисамовойВ Башкирии прекратили поиски пропавшей Гузель Хисамовой
Изменить размер текста:

В Башкирии волонтеры прекратили поиски пропавшей накануне Гузель Хисамовой.

Напомним, что сообщение о поисках женщины появилось в интернете в прошлое воскресенье, 23 июня. Было известно, что 14 июня 33-летняя женщина вышла из квартиры в Стерлитамаке по улице Нагуманова и перестала выходить на связь с близкими с 14 июня. С тех пор близкие не знали, где может находиться Гузель.

К счастью, сегодня стало известно, что Гузель Хисамову нашли живой и здоровой. Волонтеры-поисковики не стали рассказывать, где все это время пропадала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Всегда на страже»
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
В Башкирии на 5-летнего ребенка упало дерево
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
«Были сильно напуганы»: в Башкирии потерялась туристка из Челябинска с ребенком
В Адвокатской палате Башкирии произошла драка
Появилось видео с места резни в Башкирии, где безумец убил трех человек
Газпромбанк поможет обеспечить Башкирию свежими овощами
Радий Хабиров поучаствует в заседании Госсовета
«Вдруг эта махина заломает меня»: врио главы Башкирии рассказал о поединке с Сигалом
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»
Зарезавший трех человек в Башкирии страдал шизофренией
«Выбросились маски и погас свет»: самолет из Уфы совершил аварийную посадку
Жители Башкирии получат новый выходной день
Житель Башкирии расплатился с долгами, лишившись авто
Сегодня в Башкирии ожидаются сильный ветер, град и грозы
На улице Зорге в Уфе появился новый арт-объект
Вечер кровавого ужаса в Башкирии: мужчина ходил по улицам и убивал людей
В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту
В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик
Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем
МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра