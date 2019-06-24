Стало известно имя нового мэра Кумертау

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-24T15:13:01+03:00

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На оперативном совещании правительства Радий Хабиров объявил о кадровом назначении нового руководителя города Кумертау.

— У нас в Кумертау решением совета от 18 июня Фролов Олег Юрьевич назначен на должность главы администрации по контракту, пожелаем ему успеха, — объявил врио Башкирии.

Олегу Фролову 41 год. Он закончил Оренбургский госуниверситет. Его трудовая карьера связана с Кумертауским авиационным производственным предприятием. Фролов начал как мастер участка, и впоследствии стал заместителем управляющего директора по персоналу и социальному развитию. 23 мая текущего года его назначили заместителем главы администрации по социальной и кадровой политике.

Ранее пост главы города занимал Борис Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU