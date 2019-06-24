«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-06-24T08:46:41+03:00

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С помощью народного голосования мы выберем лучших из лучших в каждой области бизнеса и общественной деятельности. Каждый желающий может предложить свои кандидатуры, мы уверены, что среди ваших коллег и знакомых много незаурядных личностей, которые сделали нечто особенно выдающееся. Мы определим, кто был лучше других, кто может войти в историю. А вот кто в ней останется – выбирать будете уже вы.

Голосование будет проходить в несколько этапов, и уже в конце 2019 года мы узнаем, кто же, по мнению наших читателей и нашей редакции, станет «Человеком года».

Вся подробная информация о конкурсе по ссылке: https://www.ufa.kp.ru/best/ufa/chelovek_goda/

ИСТОЧНИК KP.RU