«Выбросились маски и погас свет»: самолет из Уфы совершил аварийную посадку
Воздушное судно приземлилось в Самаре
Половина пассажиров аварийного самолета — детиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью самолет «Анапа-Уфа» совершил аварийную посадку в Самаре. Воздушное судно было технически неисправно.
По словам очевидцев, во время посадки в самолете присутствовал сильный запах гари. Задымления при этом не наблюдалось.
– Сработала сигнализация в салоне, выбросились маски, очень быстро погасили свет, и мы резко пошли на снижение, – приводит слова пассажира «Вести-Башкортостан».
На борту рейса UT-391 авиакомпании Ютэйр находилось 99 пассажиров, половина из которых дети. Позднее прибытие аварийного судна также задержало другой рейс – «Уфа-Анапа» UT-392.
ИСТОЧНИК KP.RU