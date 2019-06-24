2019-06-24T07:58:12+03:00
Общество

Жители Башкирии получат новый выходной день

В этом году люди смогут отдохнуть на день больше
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
12 августа жители Башкирии смогут отдохнуть12 августа жители Башкирии смогут отдохнуть
Изменить размер текста:

Жителей республики ожидает дополнительный выходной день. 11 августа в Башкирии празднуется Курбан-байрам. Он отмечается после 70 дней со дня Ураза-байрам. Поскольку в этом году мусульманский праздник приходится на воскресенье, официальный нерабочий день был перенесен на понедельник, 12 августа.

Следующие праздничные выходные жителей Башкирии ожидают только осенью. Они смогут отдохнуть по случаю Дню республики – 11 октября и Дня народного единства – с 2 по 4 ноября. Всего в текущем году в республике 121 день будут нерабочими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 33-летней Гузель Хисамовой
«Вдруг эта махина заломает меня»: врио главы Башкирии рассказал о поединке с Сигалом
«Комсомольская правда – Уфа» запускает масштабный проект «Человек года»
Зарезавший трех человек в Башкирии страдал шизофренией
«Выбросились маски и погас свет»: самолет из Уфы совершил аварийную посадку
Житель Башкирии расплатился с долгами, лишившись авто
Сегодня в Башкирии ожидаются сильный ветер, град и грозы
На улице Зорге в Уфе появился новый арт-объект
Вечер кровавого ужаса в Башкирии: мужчина ходил по улицам и убивал людей
В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту
В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик
Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем
МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра