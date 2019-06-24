Жители Башкирии получат новый выходной день

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-24T07:58:12+03:00

В этом году люди смогут отдохнуть на день больше

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Жителей республики ожидает дополнительный выходной день. 11 августа в Башкирии празднуется Курбан-байрам. Он отмечается после 70 дней со дня Ураза-байрам. Поскольку в этом году мусульманский праздник приходится на воскресенье, официальный нерабочий день был перенесен на понедельник, 12 августа.

Следующие праздничные выходные жителей Башкирии ожидают только осенью. Они смогут отдохнуть по случаю Дню республики – 11 октября и Дня народного единства – с 2 по 4 ноября. Всего в текущем году в республике 121 день будут нерабочими.

ИСТОЧНИК KP.RU