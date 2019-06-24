2019-06-24T06:59:45+03:00
Общество

Сегодня в Башкирии ожидаются сильный ветер, град и грозы

Об ухудшении погоды предупредили синоптики
Эльвина АПАРИНА
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Метеорологи Башкирии опубликовали экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

Так, сегодня, 24 июня, в республике местами ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В некоторых районах пройдет град.

Несмотря на все экстремальные условия, в республике будет по-летнему жарко. Температура воздуха составит +27 градусов.

Уфу все испытания обойдут, ожидается облачная погода. С завтрашнего дня в Башкирию придут затяжные дожди – осадки ожидаются почти всю неделю. Средняя температура воздуха ожидается всего 20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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