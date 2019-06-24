На улице Зорге в Уфе появился новый арт-объект

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-24T06:47:01+03:00

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Вчера, 23 июня, на улице Рихарда Зорге в Уфе установили новый арт-объект. Он посвящен газовикам, которые стояли у истоков создания газовой промышленности и всем тем, кто сегодня трудится в этой сфере.Открыли его торжественно представители администрации.

Салават Хусаинов отметил, что газовики – это особая категория людей.

- Сегодня мы открыли памятник электрогазосварщику. Люди этой профессии приносят комфорт в наши города. Уверен, что он станет еще одной достопримечательностью и символом заслуг газовиков перед городом и республикой, - сказал чиновник.

Высота объекта составляет более четырех метров. Сама скульптура выполнена из бронзы. Замысел такой, что герой лишь на мгновение приподнял сварочную маску, чтобы поприветствовать окружающих, а потом снова его ждет кропотливая работа.

ИСТОЧНИК KP.RU