Вечер кровавого ужаса в Башкирии: мужчина ходил по улицам и убивал людей

СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-24T07:11:39+03:00

Полицейские застрелили обезумевшего, но прежде тот успел убить троих и ранить еще одного

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Вечером 23 июня в Кармаскалинском районе Башкирии произошло тройное убийство. 47-летний мужчина зарезал свою сестру и двоих односельчан.

В полицию в тот злополучный вечер поступил вызов о том, что по деревне бегает мужчина с ножом. Приехавшие на место полицейские обнаружили его – в руках и вправду было холодное оружие, а руки и одежда в крови. После предупредительного выстрела в воздух, он не успокоился и стал с ножом бежать в сторону страж порядка. Тогда один из полицейских выстрелил в ногу подозреваемому, но тот скончался от кровопотери при оказании медицинской помощи.

Позже, недалеко от дома, были обнаружены убитые – 55-летняя сестра, 79-летний мужчина и 76-летняя женщина. Также бунтарь ударил ножом еще одного мужчину, он выжил, находится в больнице.

В следкоме рассказали, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Проводится осмотр места ЧП, допрашиваются очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU