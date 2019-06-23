В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Медики оказали помощь пострадавшим
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
В Абзелиловском районе сегодня, 23 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на втором километре автодороги Аскарово-Аэропорт столкнулись два отечественных автомобиля «Лада Гранта» и ВАЗ-2115.
В настоящий момент известно, что пострадали два человека. Это пассажиры «Гранты» - 55-летняя женщина и ее 12-летний внук. О тяжести травм пока не сообщается.
На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают подробности и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU