В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком

СЕГОДНЯ 19:40 2019-06-23T19:40:36+03:00

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В Абзелиловском районе сегодня, 23 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, на втором километре автодороги Аскарово-Аэропорт столкнулись два отечественных автомобиля «Лада Гранта» и ВАЗ-2115.

В настоящий момент известно, что пострадали два человека. Это пассажиры «Гранты» - 55-летняя женщина и ее 12-летний внук. О тяжести травм пока не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают подробности и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU