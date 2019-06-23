В Башкирии Стивен Сигал вышел на борцовский ковер против Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 13:54 2019-06-23T13:54:34+03:00

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Приключения Стивена Сигала в Башкирии в рамках инвестиционного сабантуя «Зауралье-2019» неожиданно ознаменовались для голливудского актера вызовом на борцовский ковер. Вызвал его глава республики Радий Хабиров, поэтому отказывать было не с руки.

Впрочем, и сам звездный гость был не прочь попробовать свои силы, тем более известный мастер единоборств с таким видом борьбы, как курэш, еще не сталкивался.

Все происходило на открытии соревнований по национальной борьбе на приз врио главы Башкирии. Сигал и Хабиров вышли напротив друг друга, и тогда глава региона продемонстрировал своему гостю, как правильно завязывать кушак и производить захват. Непосредственно до самой борьбы дело не дошло, Хабиров не стал проводить бросок, но вот силу захвата Сигал наверняка прочувствовал.

Напомним, что голливудский актер является звездой боевиков 90-х и очень популярен в России. Также он известен в профессиональных бойцовских кругах как мастер айкидо.

ИСТОЧНИК KP.RU