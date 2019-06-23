Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-23T13:01:21+03:00

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Радий Хабиров решил лично прокомментировать приезд в Башкирию голливудской звезды боевиков 90-х Стивена Сигала. Американец с российским паспортом 22 июня находился в Сибае и вызвал огромный восторг у местных жителей.

Но наряду с этим нашлись и недовольные, так как в интернете активно распространяется прайс на приезд экс-звезды, который якобы стартует от 70 тысяч долларов. Многие считают эти деньги можно было бы потратить более полезно.

Решил остановить эти разговоры лично руководитель региона, объяснивший в своих социальных сетях цель приезда Стивена Сигала:

- Конечно же, все помнят его по голливудским фильмам, но сейчас он намного больше, чем просто актёр. У него огромный авторитет в мире спорта, в том числе борьбы. И мы обсуждаем с ним развитие этого направления, в том числе идеи по дворцу борьбы. Он - спецпредставитель российского МИДа, и ему интересно видеть разные уголки страны, которую он представляет. А есть и еще одна сторона его многогранной личности - он представляет пул инвесторов, в том числе из США, рассматривающих республику как один из вариантов начала крупного агропромышленного бизнеса, - написал Хабиров.

По словам главы республики, интерес Сигала не праздный, и он действительно приехал по делу. Правда заплатили ли ему за это, не сообщается.

Напомним, что голливудский актер принял участие в инвестиционном сабантуе «Зауралье-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU