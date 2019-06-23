2019-06-23T17:02:15+03:00
Общество

Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем

Это стало возможным из-за неправильного ценника на входе в автобус
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: UfaTime.ruФото: UfaTime.ru
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В Уфе местная жительница сумела сэкономить из-за неправильного указания цены снаружи маршрутки. Как сообщает UfaTime.ru, ссылаясь на слова самой пассажирки, на стекле было обозначено, что поездка стоит 25 рублей, но внутри салона вдруг выяснилось, что цена – 30 рублей. Речь о маршруте, который направлялся в «Мегу»,

- Конечно, 5 рублей – не такая большая разница, но в последнее время я редко пользуюсь наличкой, иногда даже такая мелочь принципиальна, - поделилась с изданием уфимка.

После короткого разговора на конечной остановке пассажирке все-таки удалось убедить водителя, что она должна платить именно 25 рублей, а не 30. Правда, по ее словам, он остался весьма недоволен.

- То ли кто-то просто забыл убрать устаревшее объявление, то ли хочет схитрить и подзаработать. Надеюсь, такой политики нет в других маршрутках. Для кого-то, например, для пожилых, даже 5 рублей могут иметь значение.

Напомним, что стандартная цена поездки в «Мегу» на общественном транспорте составляет 30 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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