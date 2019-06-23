В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту

СЕГОДНЯ 20:46 2019-06-23T20:46:52+03:00

В настоящий момент жизням людей ничего не угрожает

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Вчера, 22 июня, в Татарстане загорелся теплоход «Василий Чапаев», который ранее принадлежал Башкирскому речному пароходству. Как сообщает МЧС соседней республики, экипаж судна заметил сильное задымление в машинном отделении и тут же сообщил в экстренные службы.

На момент ЧП на борту находились 129 пассажиров и 42 члена экипажа. Сообщается, что паники удалось избежать, никто не пострадал.

К судну был направлен пожарный катер. С огнем удалось быстро справиться. В настоящий момент выясняются причины происшедшего. После проветривания помещений от запаха дыма, теплоход продолжит движение по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU