В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик
Ребенок купался в необорудованном для этого места
Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии возросло количество смертей на воде. Как сообщает региональный госкомитет по ЧС, 22 июня в селе Месягутово Дуванского района спасатели достали из реки Ай тело семилетнего местного жителя.
В настоящий момент известно, что мальчик отправился на дикий пляж и купался в необорудованном для купаний месте без присмотра взрослых. К сожалению, в момент, когда он начал тонуть, никто не успел к нему на помощь.
Это уже далеко не первый случай гибели детей на воде с началом купального сезона. Ранее в Белорецке утонула 11-летняя девочка, а в Бурзянском районе – 7-летний мальчик.
ИСТОЧНИК KP.RU