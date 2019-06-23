В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик

СЕГОДНЯ 18:03 2019-06-23T18:03:04+03:00

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В Башкирии возросло количество смертей на воде. Как сообщает региональный госкомитет по ЧС, 22 июня в селе Месягутово Дуванского района спасатели достали из реки Ай тело семилетнего местного жителя.

В настоящий момент известно, что мальчик отправился на дикий пляж и купался в необорудованном для купаний месте без присмотра взрослых. К сожалению, в момент, когда он начал тонуть, никто не успел к нему на помощь.

Это уже далеко не первый случай гибели детей на воде с началом купального сезона. Ранее в Белорецке утонула 11-летняя девочка, а в Бурзянском районе – 7-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU