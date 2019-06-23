2019-06-23T18:03:04+03:00
Происшествия

В Башкирии в реке утонул семилетний мальчик

Ребенок купался в необорудованном для этого места
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии возросло количество смертей на воде. Как сообщает региональный госкомитет по ЧС, 22 июня в селе Месягутово Дуванского района спасатели достали из реки Ай тело семилетнего местного жителя.

В настоящий момент известно, что мальчик отправился на дикий пляж и купался в необорудованном для купаний месте без присмотра взрослых. К сожалению, в момент, когда он начал тонуть, никто не успел к нему на помощь.

Это уже далеко не первый случай гибели детей на воде с началом купального сезона. Ранее в Белорецке утонула 11-летняя девочка, а в Бурзянском районе – 7-летний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане загорелся уфимский теплоход со 129 пассажирами на борту
В Башкирии в ДТП пострадали бабушка с маленьким внуком
Защитник «Уфы» может перейти в итальянскую «Рому»
Уфимка смогла снизить стоимость проезда на маршрутке после разговора с водителем
МЧС Башкирии экстренно предупреждает население о резком усилении ветра
В Башкирии пропала 33-летняя Гузель Хисамова: нужна любая помощь
В Башкирии Стивен Сигал вышел на борцовский ковер против Радия Хабирова
Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал
В Башкирии к таксисту подсела его бывшая учительница: все это закончилось разборками с полицией
В Башкирии спасатели предотвратили трагедию на воде: спасены двое маленьких детей
Появились подробности исчезновения 17-летнего Марселя Мустаева в Уфе
В Башкирии ночью на пешеходном переходе сбили пятилетнюю девочку
В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина
Жители Башкирии нашли на помойке огромную змею
В Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и «Рено Логан»: пострадали 3 человека
В Башкирии во время Сабантуя некоторые магазины продавали алкоголь
В Башкирии загорелась трехкомнатная квартира: погибли два человека
В Башкирии на трассе после столкновения взорвался автомобиль
В Башкирии при попытке побега погиб пациент психоневрологического интерната
В Башкирии во время купания в озере утонул молодой мужчина
Радий Хабиров рассказал о будущем футбола в Уфе
В Уфе на улице Ленина временно ограничат движение транспорта
В Уфе задержали грабителя, напавшего на школьника
«Обтирайте, поите ромашкой»: в Уфе двухмесячная малышка скончалась из-за неправильного лечения
В Башкирии из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек, включая пятерых детей